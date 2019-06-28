TODAYS TOP NEWS FRIDAY JUNE 28, 2019
Jun 28th, 2019 by headlines
*COASTAL WATERS OF DAUIS AND TAGBILARAN REMAIN POSITIVE OF HIGH CONCENTRATION OF RED TIDE ORGANISM
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*SULOD SA UNOM KA BULAN KARONG TUIGA, MIKABAT SA KAPIN 8 MILYONES KA PESOS ANG KANTIDAD SA SHABU NGA NASAKMIT SA KAPULISAN SA LALAWIGAN SA BOHOL
*NAGLAUM ANG KAPOLISAN SA TAGBILARAN NGA MO-HINAY ANG MGA PAGPANGAWAT UG PAGPANULIS HUMAN NADAKPAN ANG MGA SUSPETSADO SA SAGUNSONG KAWAT UG TULIS UG NAPATAY PA ANG USA KA GIDUDAHANG LIDER
*MISAKA KRIMEN SA BOHOL OG 12 PORSYENTO DIIN KAWAT GIHAPON MAOY NAG-UNA SA MGA KRIMEN NGA NAGPANGHITABO SA BOHOL
*PADAYON NGA NAGPAHIMANGNO SI DR. REYMOSES CABAGNOT, ANG PROVINCIAL HEALTH OFFICER, NGADTO SA PUBLIKO NGA MAG-AMPING KANUNAY UG LIKAYAN ANG PAGKALAMBIGIT SA GITAWAG OG MULTIPLE SEX PARTNER ARON DILI MATAPTAN SA SAKIT NGA HIV-AIDS
*MOKABAT NGADTO SA 300 HANGTUD SA 400 ANG NAKABENIPISYO SA MATAG LUNGSOD SA PROGRAMA SA LAND TRANSPORTATION OFFICE PINAAGI SA E-PATROL SERVICE
*WALA MOPATIM-AW SA TURN-OVER UG PAGSUBO SA GIPAHIULI NGA MUNISIPYO SA LOAY SILA SI MAYOR-ELECT HILARIO AYUBAN, BISE MAYOR CUBAROL, UG UNOM KA MGA KONSEHAL SA LUNGSOD SA LOAY
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