TODAYS TOP NEWS FRIDAY JUNE 21, 2019
Jun 21st, 2019 by headlines
*CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS TO ASSERT PRESERVATION OF NATURAL RESOURCES AND PROTECTION OF ENVIRONMENT IN BOHOL AS THEY ALSO STAND PAT ON THE STANCE AGAINST THE DEAL FOR BOHOL TO SUPPLY WATER TO CEBU
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*NAKADAWAT OG 1.2 MILYONES KA PESOS ANG MGA BIKTIMA SA DISGRASYA NGA NAHITABO ATBANG SA BODEGA SA NFA GIKAN SA PASSENGER ACCIDENT MANAGEMENT AND INSURANCE (PAMI)
*GIPABENDISYONAN SA MGA KAWANI SA NFA ANG KALSADA TUNGOD SA ILANG BUHATAN KUNG ASA NAHITABO ANG DAKONG DISGRASYA SA MGA SAKYANAN NGA MIKALAS SA TULO KA MGA PASAHERO SA JEEP HUMAN NATAGAK SA PANG-PANG DILI PALANG DUGAY.
*DUHA KA PAGPANULIS ANG NAHITABO SA MANAGLAHING LUGAR NGA GIKALAMBIGITAN SA MGA BIKTIMA NGA NAGSAKAY OG MOTORSIKLO OG SUSPEK NGA NAGSAKAY POD OG MOTOR
*GIPAMAHAYAG SA OFFICER-IN-CHARGE SA OFFICE OF THE PROVINCIAL AGRICULTURIST NGA ANG NASINATI NGA PAG-ULAN SA BOHOL KABAHIN NA SA CLOUDSEEDING OPERATION
*NA-UGDAW SA SUNOG ANG USA KA BALAY SA LUNGSOD SA SAGBAYAN
*GIDAYAG SA MGA BAG-ONG NAPILI NGA MGA SAKOP SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ILANG GITINGUHA NGA MGA DAGKONG PROYEKTO PARA SA BOHOL
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