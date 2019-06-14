TODAYS TOP NEWS FRIDAY JUNE 14, 2019
Jun 14th, 2019 by headlines
*PANGLAO MUNICIPAL GOVERNMENT TO INVESTIGATE ENTRY OF V-HIRE BRINGING PASSENGERS FROM TAGBILARAN
*18 BARANGAY HEALTH CENTERS IN 8 BOHOL TOWNS RECEIVE MEDICAL EQUIPMENT FROM ABS-CBN FOUNDATION
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*NABALAKA KARON ANG MGA NAKAPAMEMBRO SA KAPA COMMUNITY MINISTRY DINHI SA BOHOL KUNG MAKADAWAT PA BA SILA SA GITAWAG OG BLESSINGS KON GINANSYA SA ILANG GIPAMUHONAN SA KAPUNONGAN HUMAN GIPANGSIRAD-AN ANG MGA BUHATAN SA KAPA COMMUNITY MINISTRY
*IPADANGAT SA PRESIDENTE SA LIGA NG MGA BARANGAY DINHI SA SYUDAD NGADTO SA KONSEHO SA TAGBILARAN ANG PROBLEMA SA TRAPIKO
*GIPUSIL SA RIDING IN TANDEM ANG USA KA MAINTENANCE OFFICER SA TOYOTA-TAGBILARAN HUMAN SA PAGLABAY SA USA KA SEMANA SUKAD MAKADAWAT OG BAHAD
*GIBANA-BANANG MASUGDAN NA OG TUKOD ANG 30 MEGAWATTS NGA SOLAR POWER FARM SA SIKATUNA SA DI PA MATAPOS ANG TUIG 2019
*KAPIN SA 40 ANG NADAWAT SA TRABAHO ATUL SA JOB FAIR NGA GIPAHIGAYON DUNGAN SA PAGSAULOG SA INDEPENDENCE DAY
*ILUSAD KARONG HUNYO 17 ANG LIBRO SA KAPITOLYO NGA “LAWIG SA PAGDUMALA”
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