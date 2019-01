*VALENCIA MAYOR KAT LIM CLARIFIES THAT IT IS THE PROVINCIAL GOVERNMENT THAT IS IN CHARGE OF THE ROAD CONNECTING BARANGAY CANMANICO TO OMJON IN HER TOWN AND SHE WILL FOLLOW UP WITH THE GOVERNOR AS TO THE STATUS OF THE REPAIR OF THE ROAD SINCE THE ITS POSTED ON DYRD FACEBOOK HAS THE CAPTION THAT THE ROAD HAS BEEN LEFT BY THE CONTRACTOR FOR FIVE MONTHS ALREADY BEING DRILLED IN PREPARATION FOR REBLOCKING

*CHINESE SOJIYUAN AGRO DEVELOPMENT GROUP SHOWS OFF VEGETABLE FARM IN ESKAYA COMMUNITY IN THE TOWN OF SIERRA-BULLONES WHICH IS A WAY TO PUMP UP VEGETABLE PRODUCTION IN BOHOL INSTEAD OF RELYING ON OTHER PROVINCES FOR SUPPLY VEGETABLES

*NASAYRAN GIKAN SA KAMPO DAGOHOY NGA DUNAY UPAT KA DAGKONG OPISYAL SA KAPULISAN SA BOHOL UG PIPILA KA MGA CHIEFS OF POLICE ANG GIINGONG IBALHIN NGADTO SA LAING LUGAR

*MIKANTIDAD SA 8 MIL KA PESOS TANAN ANG MGA ILLEGAL NGA PABUTO NGA NASAKMIT ATUL SA PASKO UG BAG-ONG TUIG

*WA RA HATAGI OG GIBUG-ATON SA MAYOR SA MARIBOJOC ANG MGA PAGSAWAY NI EVASCO TUNGOD KAY SI EVASCO RA MAN SAB ANG WA MAKATIWAS SA PROYEKTO NGA IYANG GISAWAY PANAHON SA IYANG PAGKA CABINET SECRETARY UG ANG LUNGSOD UBOS SA KASAMTANGANG MAYOR IGO LANG MITAMPO SA ILANG BAHIN SA PROYEKTO

*NAGPATUMAN NA ANG PIPILA KA MGA TINDAHAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN SA PAGGAMIT OG MGA BOLCITA INAY MGA PLASTIC CELLOPHANE NGA SUDALAN SA GIPAMALIT SA MGA KONSUMEDOR.

*IPAHIGAYON KARONG ADLAWA ANG UNANG SESYON SA HUNTA PROBINSIYAL ALANG SA TUIG 2019

*PATAY ANG USA KA ULITAWO NGA GITUOHANG NAGHIKOG PINAAGI SA PAG-AMBAK SA TULAY SA LUNGSOD SA CALAPE NGA NAHITABO ATOL SA BAG-ONG TUIG SA GABIE, MARTES

