*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ASKS THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE PHILIPPINES TO EXPLAIN CANCELLATIONS OF LAST FLIGHTS DUE TO SUNLIGHT LIMITATION

*UPON THE MOTION OF BOARD MEMBER TOMAS ABAPO JR., SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SETS ANOTHER INQUIRY ON JANUARY 25 FOR THE CIVIL AERONAUTICS BOARD TO SHED LIGHT ON THE BASIS OF APPROVING THE FARE RATES OF AIRLINES THAT IS NOW THE SUBJECT OF COMPLAINTS AS TO ITS DISPARITY AND HIGH RATES FOR BOHOL FLIGHTS

*GI-KLARO SA BUREAU OF FISHIRIES AND AQUATIC RESOURCES (BFAR7) NGA WAY KAMATUORAN ANG MIKATAP NGA IMPORMASYON SA SOCIAL MEDIA NGA UG SA MGA TEXT MESSAGE KALABOT SA GI-INGONG DILI MAHIMONG KAN-ON ANG MGA ISDA KARONG PANAHONA KAY BASIN MATAPTAN OG HIV VIRUS

*SAMA SA GIHIMO SA KAGAMHANAN SA TAGBILARAN, DAPITON SAB SA PROBINSYA ANG GRAB, UBER PHILIPPINES NGA MOSULOD DINHI SA BOHOL

*GIPAPAHUNONG SA BOHOL WATER UTILITIES INC. ANG RICHLI CORPORATION SA ILANG GIHIMONG PAGPAKUTAY OG MGA DAGKONG TUBO SA TUBIG NGA MO-AGI SA DAPLIN SA MGA NAG-UNANG KADALANAN SA MANSASA, BOOL UG CANGUINING TUNGOD SA KAHASOL

*TUBAGON SA RICHLI CORPORATION ANG REKLAMO SA BOHOL WATER UG WAY PLANO ANG KOMPANYA NGA MOSANONG SA PAGPAHUNONG SA ILANG PAGKAWT SA YUTA DAPLIN SA KADALANAN NGA MAOY LUBNGAN SA ILANG MGA TUBO SA TUBIG

*GILUSAD SA PROBINSIYA ANG COMMUNITY RESPONSE VOLUNTEERS PROGRAM UG PAGBATON OG BAG-ONG MGA KAHIMANAN SA EMERGENCY AND RESPONSE ARON MAPALAPDAN PA ANG SERBISYO SA PAGTUBAG SA KALAMIDAD

*GITAHO SA PDRRMO NGA GIPALAPDAN ANG MGA SUBSTATION SA TARSIER 117 DIDTO SA UBAY, JAGNA UG CARMEN

*GILAHUGAY ANG 31 KA BOMBERO SA BOHOL UG DUNAY 5 GIKAN SA NEGROS ORIENTAL ANG GIDESTINO DINHI SA BOHOL

*GIKALIPAY SA DAGHANG MGA BOL-ANON ANG PAGDAUG SA TAGA-UBAY NGA SI KAREN GALLMAN SA BODY BEAUTIFUL AWARD SA NAGPADAYONG 47TH MISS INTERCONTINENTAL PAGEANT NGA GIHIMO SA KAULUHAN

