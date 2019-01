TODAYS TOP NEWS FRIDAY JANUARY 10, 2019: *VICE-GUBERNATORIAL CANDIDATE, BOARD MEMBER TOMAS ABAPO JR. PROPOSES FORMING SECTORS INTO COOPERATIVES TO BRING DOWN PRICES OF GOODS IN BOHOL *TAKE-OVER OF NEW POLICE PROVINCIAL DIRECTOR TO HIGHLIGHT IN THE MONTHLY MEETING OF THE PROVINCIAL PEACE AND ORDER COUNCIL LATER THIS MORNING WHILE THE PPOC WILL ALSO HAVE TO TACKLE SECURITY MEASURES AND THE DRUG PROBLEM ............ *PORMAL NANG ITUGYAN NI SENIOR SUPERINTENDENT ANGEES GEÑORGA JR. ANG PAGDUMALA SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE NGADTO KANG SENIOR SUPERINTENDENT JULIUS CAESAR GORNEZ *MIABOT OG SAA KAPIN 7 KA MILYON KA PESOS ANG KANTIDAD SA SHABU NGA NASAKMIT SA KAPULISAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN SULOD SA DUHA KA TUIG *GIPAMAHAYAG NI POLICE REGIONAL DIRECTOR SINAS NGA ELEKSIYON ANG HINUNGDAN SA PAGKABALHIN NI GEÑORGA *NAGPAHIMANGNO NANG DAAN ANG DPWH SA DI KALIKAYANG KAHASUL NGADTO SA MGA MOTORISTA GUMIKAN SA SA PAGTRABAHO KARON SA TAYTAYAN NGA NAGSUMPAY SA BARANGAY MANGA, TAGBILARAN UG LAPAZ, CORTEZ *DUNAY 52 KA PULIS SA BOHOL ANG MOTAPOS SA CRIMINAL INVESTIGATION COURSE KARONG ADLAWA *WALA PAY NATUMBOK ANG KAPULISAN SA TAGBILARAN NGA SUSPEK KINSA ANG MISUWAY PAGTULIS SA USA KA BABAYNG EMPLEYADO SA PALAWAN PAWNSHOP SAKAY SA TRICYCLE NGA NAHITABO SA NAKALABAY NGA ADLAW