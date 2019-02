*SUPPORTERS OF BALILIHAN MAYOR PUREZA VELOSO-CHATTO CONFIDENT THAT THE DISQUALIFICATION PETITION TO EXCLUDE THE MAYOR IN BALILIHAN VOTERS’ LIST WILL BE DISMISSED

*DEPUTY SPEAKER ART YAP INSPIRES YOUTH TO DREAM BIG AND BELIEVE IN THEIR DREAMS BECAUSE THE FUTURE OF BOHOL DEPENDS ON HOW THE YOUTH WORK FOR THEIR DREAMS JUST AS HE HAS LAID DOWN THE IMPORTANT LAWS FOR THEM

*GOV. EDGAR CHATTO REQUESTS THE PROFESSIONAL REGULATION COMMISSION TO ESTABLISH A SERVICE CENTER IN BOHOL

*GIPASPASAN SA PROVINCIAL HEALTH OFFICE ANG PAGPANGBAKUNA SA KABATAAN BATOK SA TIPDAS AGI’G PAGPANAGANG BATOK SA PAGKUYANAP SA TIPDAS DIDTO SA NATIONAL CAPITAL REGION

*GIPETISYONAN SA USA KA KAPITAN SA BALILIHAN NGA MATANGTANG SA LISTAHAN SA MGA BOTANTE ANG ILANG MAYOR NGA SI MAYOR PUREZA VELOSO-CHATTO

*WA MOPATIM-AW ANG MGA KANDIDATO PAGKA-MAYOR UG BISE MAYOR GIKAN SA KAMPO SA KAATBANG NI MAYOR BABA YAP ATUL SA PAGLAGDAAY SA PEACE COVENANT UG UNITY WALK SA MGA KANDIDATO DINHI SA SYUDAD SA TAGBILARAN

*NAGPASAD NA ANG MGA CAMPAIGN MATERIALS SA MGA KANDIDATO NGA GIPANGLANSANG SA MGA PUNOAN SA KAHOY BISAN OG GIDILI SA BALAUD

*GIANDAM KARON NI CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO ANG PAGSANG-AT OG BALAODNON NGA MAGDEKLARA SA SEGUNDO DISTRITO NGA MAHIMONG AGRI-TOURISM CAPITAL SA BOHOL

*7 NA LANG KA LUNGSOD SA BOHOL ANG WAY ESTASYONAN SA BOMBERO

