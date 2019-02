*GOVERNOR EDGAR POINTS OUT IN HIS LAST STATE-OF-THE-PROVINCE ADDRESS THAT A LEADER IS THERE TO UNITE AND NOT TO DIVIDE THE PEOPLE

*GRAINS RETAILERS WORRY AS NFA’S MANDATE NOW FOCUSED ON FARMERS AND PRODUCTION AND ITS REGULATORY POWERS REMOVED

*GIDAYAG SA GOBERNADOR SA IYANG KATAPUSANG SOPA ANG NAKALINYA NA NGA MGA BINILYON KA PESO NGA MGA PROYEKTO NGA IPATUMAN SA KAGAMHANANG PROBINSYAL

*GIPASALIG NI CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO NGA SA DILI MADUGAY, MAKUTAYAN NA UNYA OG KURYENTE ANG PIPILA KA HILIT NGA MGA BARANGA SA SEGUNDO DISTRITO

*EMOSYONAL SI GOBERNADOR EDGAR CHATTO SA IYANG KATAPUSANG SOPA

*NANGINAHANGLAN KARON OG MGA SANINA ANG 40 KA PAMILYA SA BARANGAY BOOY NING DAKBAYAN SA TAGBILARAN KINSA NASUNOGAN SA ILANG MGA PANIMAY KARONG BAG-O

*WA PA GIHAPON MAKAPLAGI ANG LAWAS SA USA KA LALAKI NGA MIAMBAK SA BARKO NGA GISAKYAN GIKAN SA CEBU PAINGON SA UBAY KARONG BAG-O

