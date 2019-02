*SENATOR SONNY ANGARA SUPPORTS CONGRESSIONAL BID OF BOARD MEMBER ALEXIE TUTOR

*FULL OPERATION OF THE GIANT CLAM HATCHERY PROJECT TARGETTED TO START IN THE FIRST QUARTER OF THIS YEAR AFTER THE TURN-OVER OF THE FILTRATION SYSTEM OF GIANT CLAM HATCHERY PROJECT IN UBAY

………

*KARONG BUNTAG IPADAYON ANG PAGTUKI SA COMMITTEE OF THE WHOLE SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SA ISYU KABAHIN SA USAB-USAB UG MAS MAHAL NGA PLETEHAN SA EROPLANO SA MGA PANAW SA BOHOL ITANDI SA UBANG DAPIT

*GIKATAKDANG MO-ABOT DINHI SA BOHOL ANG UNANG SHIPMENT SA BUGAS SA NATIONAL FOOD AUTHORITY (NFA) ALANG KARONG TUIGA

*GISUGDAN NA’G PANG-IBOT SA MGA ELECTRICIAN SA MUNICIPAL ENGINEERING OFFICE SA LUNGSOD SA PANGLAO ANG MGA PVC PIPES NGA GIPUTOS SA MGA WIRE SA KURYENTE NGA GILUBONG ILAWOM SA BAS DAPLIN SA KABAYBAYUNAN SA ALONA

*GITUGUTAN SA COURT OF APPEALS ANG GLOBALTECH SA MAGPADAYON OG PADAGAN SA MGA PERYAHAN NG BAYAN

*NAGLISOD ANG RICHLI CORPORATION SA PAGSULOD SA UBANG LUGAR SA LUNGSOD SA DAUIS ARON MAKAPADAYON SILA PAGPAKUTAY UG TUBO SA TUBIG

*NAUGDAW SA SUNOG ANG DUHA KA BALAY SA BACLAYON

