TODAYS TOP NEWS FRIDAY DECEMBER 6, 2019
Dec 6th, 2019 by headlines
*PROVINCIAL GOVERNMENT BRINGS MEDICAL AND AGRICULTURE CARAVAN TO BATUAN WHERE HUNDREDS OF BOHOLANOS BENEFIT FROM SERVICES
*NEW HOSPITAL IN LOON TARGETED TO BE COMPLETED BY MARCH NEXT YEAR
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*PADAYON PANG GIIMBESTIGAHAN ANG PAGKASUNOG SA BODEGA OG MGA ABONO NGA GIPANAG-IYA NI ENGR. FORTUNATO LIM NGA NAHAMUTANG SA MAY DAN J.S. TORRALBA SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN
*MIASUMIR NA SA IYANG KATUNGDANAN ANG BOL-ANONG OBISPO SA ARTDIYOSESIS SA DAVAO NGA SI ROMULO VALLES ALANG SA IYANG IKADUHA UG KATAPUSANG TUIG NGA TERMINO ISIP PANGU SA MGA OBISPO SA SIMBAHANG KATOLIKO SA PILIPINAS
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