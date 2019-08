TODAYS TOP NEWS FRIDAY AUGUST 30, 2019: *BOHOLANOS CALL ON SANGGUNIANG PANLALAWIGAN TO INVESTIGATE PROLIFERATION OF ONLINE LOAN SHARKS*SCIENCE COLUMNIST, DR. CRISPIN MASLOG, GIVES A LECTURE ON CLIMATE CHANGE THIS AFTERNOON THAT WILL DOUBLE THE LAUNCHING OF HIS TWO BOOKS—SCIENCE WRITING AND CLIMATE CHANGE, AND NEVER AGAIN (TO MARTIAL LAW) WHICH HE CO-AUTHORED WITH DR. ROSS BASELERES..........................*IKADUHA ANG BOHOL SA MGA DAPIT SA CENTRAL VISAYAS NGA DUNAY KINADAGHANAN OG KASO SA DENGUE*DUNA NA SAY DUHA KA NALAMBIGIT SA DROGA NGA NADAKPAN SA BUY-BUST SA TALIBON*SA DAUIS, DUNAY USA NGA NADAKPAN, APAN DUNA SAY USA NGA NAKAIKYAS SA GIPAHIGAYONG BUY-BUST*PORMAL NA NGA MILINGKOD SI FIRE CHIEF INSPECTOR RAUL BUSTALIÑO ISIP BAG-ONG ACTING PROVINCIAL FIRE MARSHAL SA BOHOL, HULIP KANG RANDY MENDAROS NGA GIBALHIN NA SA BUHATANG REHIYONAL SA BUREAU OF FIRE PROTECTION*NAGBANSAY ANG BUREAU OF FIRE PROTECTION OG 67 KA BAG-ONG BOMBERO SA BOHOL