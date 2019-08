*CITY GOVERNMENT INSTALLS STREET LIGHTS ALONG R. ENERIO STREET FROM THE INTERSECTION NEAR THE BOHOL LIGHT AND THE LTO OFFICE UP TO THE NEXT INTERSECTION AT THE BARANGAY HALL OF DAMPAS

*BARANGAY OFFICIALS OF BINGAG IN DAUIS CLEAN UP THE GARBAGE DUMPED BY UNSCRUPULOUS INDIVIDUALS ALONG THE NATIONAL HIGHWAY NEAR THE BOUNDARY TO THE NEXT TOWN OF PANGLAO

*PANINGKAMOTAN SA DEPARTMENT OF EDUCATION NGA MABALIK ANG LIBRENG BAKUNA SA KABATAAN DIHA SA MGA TUNGHAAN TALIWA SA GRABENG PAGKUYANAP SA DENGUE TIBOOK NASUD; KINI MAOY GIBUTYAG NI DepEd UNDERSECRETARY ALAIN DEL PASCUA KINSA MIBISITA KARONG BAG-O DINHI SA BOHOL

*GISUGYOT NGA PATAS-AN ANG SILOT SA BISAN KINSA NGA MAGDUMILI PAGTABANG SA KAMPANYA BATOK SA PAGKUYANAP SA DENGUE NGA NALATID SA ORDINANSA SA TAGBILARAN

*NANAGANG ANG KAGAMHANANG PROBINSYAL BATOK SA AFRICAN SWINE FEVER PINAAGI SA ISTRIKTONG PAGPATUMAN SA VETERINARY QUARANTINE SERVICES SA BOHOL

*MAGTIGUM KARONG ADLAWA ANG MGA TIGPAMUHI OG BABOY ARON HISGUTAN ANG EPEKTO SA PAGDILI NGA MAKASULOD SA LALAWIGAN ANG MGA BABOY UG KARNENG BABOY GIKAN SA LAING MGA DAPIT

*DUNA NA SAY TULO KA BAG-ONG KASO SA PAGHIKOG ANG NATALA DINHI SA BOHOL

*BOLUNTARYONG MITAHAN SA KAUGALINGON ANG DUHA KA LALAKI NGA MIANGKON NGA MAOY NAGHIMO SA SAGUNSONG TULIS SA IKA-DUHANG DISTRITO SA BOHOL

