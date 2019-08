*TAGBILARAN CITY MAYOR BABA YAP CLOSES ANOTHER PEDESTRIAN LANE ALONG CPG AVENUE TO SOLVE TRAFFIC CONGESTION DUE TO PEDESTRIANS CROSSING THE STREET JUST ANYWHERE

*THIRD DISTRICT REPRESENTATIVE ALEXIE TUTOR GIVEN CHARGE AS VICE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON HEALTH OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVE, A MANDATE SHE FINDS APT OPPORTUNITY TO RAISE THE BOHOL EXPERIENCE IN HEALTH ISSUES TO THE PLENARY

*BAG-O NA ANG PROVINCIAL DIRECTOR SA KAPULISAN SA BOHOL; UG MISUGOD NA SA KATUNGDANAN SI POLICE COL. JONATHAN CABAL NGA USA KA ILOCANO, HULIP SA BOL-ANON NGA SI POLICE COL. JULIUS CESAR GORNEZ

*GIPAMAHAYAG SA BAG-ONG HEPE SA KAPULISAN SA BOHOL NGA SI POLICE COL. JONATHAN CABAL NGA UNAHON NIYA ANG PAGPALIG-ON SA SEGURIDAD SA MGA TURISTA SA BOHOL

*DUNA NA SAY GIPUSIL-PATAY SA WA MAILHING MAMUMUNO NGA NAGSAKAY OG MOTORSIKLO UG NING HIGAYONA USA KA MANANAGAT ANG BIKTIMA UG NAHITABO ANG PAGPAMUSIL DIDTO SA LUNGSOD SA LOON

*PATAY NA USA KA 11 ANYOS NGA BATANG LALAKI SA LUNGSOD SA TRINIDAD UG GITUHOANG NALUMOS SA DIHANG NALIGO OG SAPA SA MILABAY NGA ADLAW

*NASIKOP DIDTO SA PANGLAO ANG GIKATAHAPANG PUSHER OG SHABU NGA TAGA-TAGBILARAN ATUL SA UWAHING BUY-BUST OPERATION NGA GIPAHIGAYON SA KAPULISAN SA PANGLAO

