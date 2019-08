*IT’S A CLOSE FIGHT ELECTION FOR THE NEXT LMP PRESIDENTTHIS MORNING WHICH IS A ONE-ON-ONE FIGHT BETWEEN DAUIS MAYOR MIRIAM SUMAYLO AND SAN MIGUEL MAYOR ATTY DODONG MENDEZ

*LTFRB REGIONAL DIRECTOR WARNS THAT COLORUM VEHICLES CANNOT GUARANTEE THE RIGHTS OF PASSENGERS SUCH AS CLAIMS FOR INSURANCE IN CASE OF ACCIDENTS

*PADAYON ANG PAGDAGSANG SA MGA PASYENTE NGA NATAPTAN OG DENGUE NGA NAKAPABALAKA SA MGA TINUGYANAN SA PANGLAWAS SA KATAWHAN

*NASIKOP DIDTO SA LAGUNA ANG NUMBER 1 MOST WANTED PESON SA LUNGSOD SA GARCIA HENANDEZ HUMAN SA NAPO KA TUIG NGA PAGTAGO-TAGO TUNGOD SA GI-ATUBANG NGA KASONG PAGPANGLUGOS OG USA KA MENOR DE EDAD

*NIREKLAMO ANG MGA MOLUPYO SA PANGLAO UG DAUIS SA HALOS MATAG GABII NALANG NGA PATAY-PATAY ANG ILANG SUGA NGA NAKAPATUROK SA DUDA NGA KUWANG ANG SUPLAY SA KURYENTE TUNGOD SA NAGKADAGHANG PATIGAYON NGA MISULOD SA ISLA SA PANGLAO

*GITAKDANG ILUSAD SA LTFRB UG LTO DINHI SA BOHOL ANG INTER-AGENCY COUNCIL FOR TRAFFIC AGI’G PAGSANONG SA MANDO NI PRESIDENTE DUTERTE ARON MASULBAD ANG PAGHUOT SA KADALANAN SA MGA LALAWIGAN, ILABI NA SA PROGRESIBONG MGA SIYUDAD SA NASUD

*GIHINGUSGAN SA DEP-ED-BOHOL ANG KAMPANYA BATOK DENGUE PINAAGI SA PAGPANGLIMPYO SA MGA TUNGHAAN

