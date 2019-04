TODAYS TOP NEWS SATURDAY APRIL 6, 2019: *PROVINCIAL ENGINEER CAMILO GASATAN CLARIFIES THAT THERE IS NO BASIS FOR THE ACCUSATION THAT THE PROVINCIAL GOVERNMENT SKIP SECOND DISTRICT IN PROVIDING ROAD PROJECTS, BECAUSE THE ALLOCATIONS FOR ROAD PROJECTS IS THROUGH LEGISLATION AND THE LOBBYING BY A CONGRESSMAN ALSO MATTERS............*PANGLANGKATON NA SA COMELEC ANG MGA CAMPAIGN MATERIALS NGA WA NABUTANG SA SAKTONG LUGAR*NAKADAYEG SI BISE PRESIDENTE LENI ROBREDO SA KAANINDOT SA BAG-ONG KAPITOLYO ATUL SA IYANG PAGBISITA DINHI SA BOHOL KAGAHAPON*WAY SUPORTAHAN NGA LOKAL NGA KANDIDATO SI BISE PRESIDENTE LENI ROBREDO*GIKAMPANYA NI BISE PRESIDENTE LENI ROBREDO AANG MGA KANDIDATO SA OTSO DIRETSO SA BOHOL*4 KA TAWO ANG NASIKOP SA BUY BUST OPERATION KAGANIHANG KAADLAWON DIDTO SA LUNGSOD SA TALIBON