TODAYS TOP NEWS FRIDAY APRIL 5, 2019
Apr 5th, 2019 by headlines
*RED TIDE ALERT HOISTED OVER DAUIS AND TAGBILARAN BAY FOR OVER A YEAR ALREADY
*CAPITOL CLARIFIES THAT IT IS IMPOSSIBLE FOR THE PRICE OF GIANT CLAMS TO BE OVERPRICED
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*GIHULAGWAY SA BUHATANG REHIYONAL SA DOH NGA “VERY ALARMING” ANG PADAYONG PAGSAKA SA MGA KASO SA DENGUE SA CENTRAL VISAYAS
*GITATAW SA HEPE SA DSWD DINHI SA BOHOL NGA MAGPADAYON ANG ILANG PAGPATUMAN SA PROGRAMA NGA GITAWAG OG AICS KON ASSISTANCE TO INDIVIDUAL IN CRISIS SITUATION, INGON MAN ANG 4Ps UG DILI APEKTADO SA KAMPANYA SA ELEKSYON
*NAGPAHIMANGNO ANG CIVIL SERVICE COMMISSION NGADTO SA MGA EMPLEYADO SA GOBYERNO NGA DI MAG-APIL-APIL SA PAGPANGAMPANYA SA MGA KANDIDATO
*GIBANA-BANANG MIKABAT SA 200 KA LIBO KA PESOS ANG DANYOS SA PAGKA-UGDAW SA USA KA PANIMAY DIDTO SA LUNGSOD SA ANTEQUERA NGA GILAMOY SA KAYO
*KAPIN USA KA LIBO KA MGA BUILDING OFFICIALS GIKAN SA 81 KA PROBINSIYA UG 145 KA SIYUDAD SA NASUD ANG NIA KARON SA BOHOL ARON SA PAGTAMBONG SA DAKONG TIGUM DIIN GIHISGUTAN ANG PAGPALIG-ON SA NATIONAL BUILDING CODE
*BOL-ANON ANG NAPILING BAG-ONG PRESIDENTE SA PHILIPPINE ASSOCIATION OF BUILDING OFFICIALS
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