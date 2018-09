*BOHOL POLL SHOWS OFFICIALS GET HIGH IN NET SATISFACTION RATINGS WHERE ALL THE THREE CONGRESSMEN HAVE IMPROVED RATINGS AND THAT CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO AND CITY MAYOR BABA YAP TOP THE SURVEY

*RECIPIENTS OF RICE PACKS IN BARANGAY MOTO NORTE, LOON ARE NOW APPEASED AS CAPITOL HAD ALREADY REPLACED THE RICE THEY HAD RETURNED UPON THE ADVICE OF THEIR VILLAGE HEAD AFTER ALLEGATIONS CROPPED UP ON SOCIAL MEDIA THAT THE RICE DISTRIBUTED DURING THE HEAT IT CARAVAN WERE INFESTED WITH WEEVILS OR BOKBOK

……….

*FULL ALERT KARON ANG KAPULISAN SA BOHOL HUMAN SA PAGPAMOMBA DIDTO SA ISULAN, SULTAN KUDARAT

*NASIKOP ANG USA KA HIGH-VALUE TARGET SA LALAWIGAN SA BOHOL UG KANHI SAKOP SA DAKONG GRUPO SA MGA SINDIKATO SA DROGA SA LALAWIGAN NGA GIPANGULOHAN KANIADTO SA MGA NAPATAYNG DRUG LORDS NGA SILA SI PO1 OWEN ROSALES UG DAVID ANUNCIADO

*NAGLARAW KARON ANG LOCAL NGA PANGAGAMHANAN SA LUNGSOD SA PANGLAO NGA MOHIMO OG LAING LAKANG ARON MAPUGNGAN PA ANG PAG-DEMOLISH SA MGA ILEGAL NGA STRAKTURA DAPLIN SA KABAYBAYUNAN SA ALONA AREA NGA NAHASULOD SA 20-METER SALVAGE ZONE

*GIKLARO NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR ANGELES GEÑORGA NGA WALAY KAMATUORAN ANG PADAYONG NAGKALAT SA SOCIAL MEDIA ILABI NA SA FACEBOOK KALABOT SA GIINGONG DUNA NAY MGA NAMATAY HUMAN GIPANUNGGAB UG GIPANGTIGBAS SA MISTERYOSONG MGA TAWO NGA MAGMOTOR

