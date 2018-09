*BOHOL FARMERS SECOND IN PHILIPPINES, NEXT TO BENGUET FARMERS, TO WELCOME CLIMATE-SMART STRATEGY IN FARMING USING NEW TECHNOLOGY WITH THE ASSISTANCE OF THE REBUILD BOHOL FOUNDATION OF DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP

*ANOTHER VIDEO OF TRAFFIC ENFORCER NOT WEARING HELMET GOES VIRAL

…………..

*NAPADANGAT NA NI MAYOR BABA YAP NGADTO KANG DPWH SECRETARY MARK VILLAR ANG SULIRAN SA KAPUNAY NGA PAGLANAW SA HUGAW NGA TUBIG SA KALSADA SA CPG NORTH AVE

*SUBLING MAGPAPILI PAGKAMAYOR SA PANGLAO SUNOD TUIG SI NILA MONTERO KINSA MIINGON NGA KUMPLETO NA ILANG LINE-UP

*MITABANG NA ANG MGA KAWANI SA BUREAU OF FIRE PROTECTION SA BOHOL SA PAGPANGITA SA MGA NALUBONG BUHI SA LANDSLIDE SA NAGA CITY DIDTO SA CEBU DIIN MISAKA NA NGADTO SA 66 ANG NAPALGANG PATAY

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics