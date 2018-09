*DOST-PAGASA CLARIFIES THAT THERE IS NO TRUTH ABOUT THE ALLEGED ADVISORY ABOUT SUPERTYPHOON NENENG AS THERE HAS BEEN NO SUCH LOOMING TYPHOON

*RACE FOR CONGRESSIONAL SEAT FOR THIRD DISTRICT IS SEEN TO BE A 4-CORNERED FIGHT

…………….

*GIPAKUSGAN SA LUNGSOD SA DAUIS ANG KAMPANYA BATOK SA DENGUE ILABI NA SA PAG-ABOT SA TING-UWAN DIIN GIKABALAK-ANG MODAGHAN ANG MATAPTAN SA DENGUE

*GIKLARO NI DAUIS MAYOR MIRIAM SUMAYLO NGA ANG KAPOLISAN SA BOHOL ANG MIPATUMAN SA DISCIPLINE ZONE ISLA SA PANGLAO UG DILI ANG LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAUIS

*GIPADANGAT NA SA DILG-BOHOL NGADTO SA ILANG ULOHAN NGA BUHATAN ANG KALABOT SA KAHIMTANG KARON SA LUNGSOD SA PANGLAO NGA DUNAY DUHA KA MGA MAYOR ANG NAG-LINGKOD

*GIBASUL NI NILA MONTERO ANG MLGOO NGA SI SOFRONIO ABING NGA MAOY NAKAINGON NGA NAGMAGAHI SI PEDRO FUERTES PAGBALIK SA IYANG PWESTO PAGKA-BISE MAYOR

*SA TAN-AW SA ILADONG ABOGADO NGA SI ATTY. ROLAND INTING, DILI PA PWEDENG MAKALINGKOD OG BALIK ISIP MAYOR SA PANGLAO SI LEONILA MONTERO KAY DILI PA HINGPIT ANG DESISYON SA COURT OF APPEALS

*PABILING NORMAL ANG PAGPADAGAN SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA PANGLAO BISAN PA MAN SA NAHITABONG STAND-OFF KARON SA PANGLAO TUNGOD SA DUHA ANG MAINGON NGA MAYOR PAGKAKARON TUNGOD SA PAGBALIK NI NILA MONTERO

*NAANGKON OG 5 KA SAMAD SA KALAWASAN ANG USA KA BATAN-ON NGA LAKI HUMAN GIDUNGGAB SA IYANG SILINGAN DIDTO SA LOBOC

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics