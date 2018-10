TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY OCTOBER 31, 2018: *TAGBILARAN CITY POLICE DRUG ENFORCEMENT UNIT CONFISCATES LARGE PACK OF SHABU AND SMALLER PACKS, ALL WORTH 68 THOUSAND PESOS FROM A SUSPECTED DRUG PUSHER *DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP CLARIFIES THAT HE NEVER HAD A HAND IN THE FUND MESS ALLUDED IN THE GRAFT CASES FILED AGAINST HIM AND THAT IT IS ONLY THE COURT WHO CAN DETERMINE GUILTY OR INNOCENCE ........... *TUN-AN SA MGA KONSEHAL SA SYUDAD SA TAGBILARAN ANG SUGYOT NGA BUTANGAN OG METROHAN ANG MGA TRAYSIKOL ARON MAOY BASEHAN PILA ANG IPLETE SA MGA PASAHERO ARON MALIKAYAN NA ANG PAGPASULABI OG PATONG SA MGA DRAYBER SA PLETEHAN NGA KANUNAY GIREKLAMO SA MGA PASAHERO