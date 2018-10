*GLOBALTECH POINTS OUT THAT CONCLUSION AS TO THE ILLEGALITY OF PERYAHAN NG BAYAN IN TOWNS IS STILL PREMATURE AS THE CASE IS STILL PENDING BEFORE THE COURT OF APPEALS

*TRAFFIC-RELATED INCIDENTS IN BOHOL CONTINUE TO DECREASE BUT TAGBILARAN STILL TOPS THE STATISTICS

…………….

*LAING BLACKOUT NASINATI KAGABII TUNGOD SA PAG-AWP SA 138KV MAASIN-UBAY SUBMARINE CABLE LINE SA NGCP

*NANGANDAM ANG KAPOLISAN SA BOHOL BATOK SA HULGA SA“ RED OCTOBER” DIIN GIKABALAK-ANG MANGHASI ANG MGA BAG-ONG SAKOP SA NPA SA SILINGANG LALAWIGAN SA SAMAR UG LEYTE

*PABILIN ANG BANSAG NGA DRUG-FREE SA MGA BARANGAY NGA BAG-OHAY LANG NADEKLARANG LIMPYO NA SA DROGA BISAN PA MAN SA PAGKASIKOP SA PIPILA KA MGA DRUG PERSONALITY SA MAONG MGA DAPIT

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics