TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY OCTOBER 24, 2018
Oct 24th, 2018 by headlines
*DUTERTE ENDORSES EVASCO’S BOHOL GUBERNATORIAL BID, ACCORDING TO THE CHIEF OF STAFF OF CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO
**AMAY BISAYA’S CONA SIGNATORY WAS NOT AMONG THE AUTHORIZED SIGNATORIES OF PDP LABAN
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*PABOR ANG CITY COMELEC UG ANG KAPULISAN SA LALAWIGAN NGA PAKALITAN OG DRUG TEST ANG MGA KANDIDATO SA PINILIAY SA 2019
*WALAY NAKUHANG DROGA SA GIPAHIGAYONG GREYHOUND INSPECTION SA BOHOL DISTRICT JAIL KAGAHAPON
*2 ANG PATAY SA 163 KA MGA KASO SA DENGUE NGA NATALA SA SYUDAD SA TAGBILARAN DIIN ANG BARANGAY CABAWAN UG BARANGAY TIPTIP LAMANG ANG WAY GIKATAHO NGA NATAPTAN OG DENGUE
*SUSIHON SA PROVINCIAL HEALTH ANG KINAINGNAN SA PAGKAMATAY SA USA KA TRESE ANYOS NGA BATA NGA NATAPTAN OG DENGUE OG GIBALIBARAN SA TAMBALANAN SA LOON
*NANGANDAM NA ANG KAPOLISAN SA BOHOL SA PAGDAGSA SA MGA BOL-ANONG MAMAULI UG SA MGA TURISTA NGA MOBAKASYON ATUL SA KALAG-KALAG
*PATAY ANG USA KA 11 ANYOS NGA BATANG LALAKI HUMAN GIDUMOG SA BITIN NGA GITUHOANG BANAKON DIDTO SA LUNGSOD SA BALILIHAN
*GITULIS SA DUHA KA LALAKI NGA NAGSAKAY OG MOTORSIKLO ANG USA KA MANAGER LENDING COMPANY KAUBAN SA IYANG ACCOUNTING OFFICER DIDTO SA LUNGSOD SA PILAR
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