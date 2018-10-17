TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY OCTOBER 17, 2018
Oct 17th, 2018 by headlines
*RE-ELECTIONISTS AND RETURNING MUNICIPAL MAYORS AND VICE MAYORS TO FILE CERTIFICATES OF CANDIDACY UNDER PADAYON BOL-ANON UMBRELLA
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*PADAYON BOL-ANON PROVINCIAL BETS LED BY DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP, GOVERNOR EDGAR CHATTO, FIRST DISTRICT CONGRESSMAN RENE RELAMPAGOS AND RETIRED JUDGE CALOY FERNANDO WILL FILE THEIR CERTIFICATES OF CANDIDACY THIS AFTERNOON
*MISANG-AT NA SI CABSEC EVASCO SA IYANG COC PAGKAGOBERNADOR KAGAHAPON UG MIPAKAPIN PIKA SA PUNDOK SA PADAYON BOL-ANON
*MILANSAD PAGKONGRESISTA SA FIRST DISTRICT ANG ANAK NI KANHI MAYOR DAN NERI LIM BATOK SA TANG-AN NA SA POLITIKA NGA SI GOBERNADOR EDGAR CHATTO
*MISALGA SA TIGI PAGKA-GOBERNADOR ANG USA KA MAG-UUMA NGA TAGA-LUNGSOD SA TUBIGON BATOK KANG DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP UG CABSEC LEONCIO EVASCO JR.
*INAHAN UG ANAK NGA IMBOY SA LOAY NAGTANDEM PAGKAMAYOR UG BISE MAYOR
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