TODAYS TOP NEWS THURSDAY OCTOBER 18, 2018: *DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP DOWNPLAYS DOUBTS ON HIS BEING BOHOLANO AND CLARIFIES THAT THE PEOPLE OF THIRD DISTRICT HAD ELECTED HIM FOR THREE TERMS WHICH MUST NOT BE A MISTAKE BECAUSE HE BROUGHT HONOR TO BOHOL FOR RISING TO DEPUTY SPEAKERSHIP ............... *MIKABAT SA HALOS 11 MILYONES KA PESOS ANG KANTIDAD SA SHABU NGA NASAKMIT GIKAN SA USA KA MOLUPYO SA BARANGAY MANSASA, SYUDAD SA TAGBILARAN KAGABII *KOMPLETONG LINE UP SA YAP-RELAMPAGOS TANDEM PORMAL NA NGA MIDUSO SA ILANG KANDIDATURA KAGAHAPON *CONA NA GIKAN SA PWERSA NG MASANG PILIPINO ANG GIGAMIT NI BISE-GOBERNADOR DIONISIO BALITE SA IYANG PAGSANG-AT KAGAHAPON OG KANDIDATORA PAGKA-KONGRESISTA SA TERSERO DISTRITO, KAUBAN ANG IYANG ANAK NGA MAGPAGSUBLI PAGKA-BOKAL *THE PROGRESS OF BOHOL IS BEST HANDED TO SOMEONE WITH INTEGRITY AND VISION AND WITH WITH CHARACTER OF A STATESMAN, ACCORDING TO GOVERNOR EDGAR CHATTO AS HE PRESENTED DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP AS HIS PREFERRED SUCCESSOR DURING THE PRESENTATION OF THE PUNDOK PADAYON BOL-ANON PROVINCIAL CANDIDATES YESTERDAY *MISANG-AT USAB SA IYANG KANDIDATORA PAGKA-BOKAL SA TERSERO DISTRITO SI KANHI BOKAL GODOFREDA TIROL *5 NA KARON ANG KANDIDATO PAGKAGOBERNADOR, SAMTANG DUHA ANG MAGPAPILI SA PAGKABISE GOBERNADOR UG UNOM SA PAGKAKONGRESISTA SA BOHOL