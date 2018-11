*FLOODING REMAINS A PROBLEM IN TAGBILARAN CITY WHICH TOPS THE AREAS WITH MOST NUMBER OF DENGUE CASES

*DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP CLARIFIES THAT THERE IS NO TURNING BACK NOW FROM THE GUBERNATORIAL RACE TO CORRECT ALLEGATIONS THAT HE IS BACKING OUT

*TULO NA ANG NAMATAY GUMIKAN SA DENGUE SA PAGSULOD SA BUWAN SA NOBYEMBRE NGA NAHITABO SUD LANG SAB SA TULO KA ADLAW

*NAG-UNA GIHAPON ANG SYUDAD SA TAGBILARAN SA MGA LUGAR DINHI SA BOHOL NGA DUNAY DAGHANG NATAPTAN UG SAKIT NGA DENGUE, APAN ANG LUNGSOD SA DAUIS MAOY DUNAY DAGHANG BIKTIMA NGA NAMATAY

*GIKABALAK-AN NGA MASINATI DINHI SA BOHOL ANG HALAPAD NGA EL NINO PHENOMENON SA UNANG BAHIN SUNOD TUIG

*3 KA KANDIDATO PAGKABISE MAYOR ANG WALAY KONTRA SA 2019 ELEKSIYON

*GILAUMANG MAHIMO NA DINHI ANG ONLINE NGA PAGBAYAD SA REHISTRO SA MGA SAKYANAN

*IPAHIGAYON SA HUNTA PROBINSIYAL SUNOD SEMANA ANG BUDGET HEARING SA 2019 PROPOSED 2.5 BILYONES PESOS

