*TROPICAL DEPRESSION ‘SAMUEL’ SPARES BOHOL, BUT HEAVY RAINS AND WINDS THREATEN FLOOD-PRONE AND LANDSLIDE-PRONE AREAS

*143 FAMILIES COMPRISING 525 INDIVIDUALS EVACUATED FROM SIX BARANGAYS IN CANDIJAY THAT ARE KNOWN TO BE FLOOD-PRONE AND LANDSLIDE-PRONE

*CAPITOL OFFICIAL IRKED AT ‘CONCERNED CITIZEN’ STRATEGY IN CREATING DISTRUST ON THE PROVINCIAL ADMINISTRATION

*FORMER CITY COUNCILOR AND FORMER HNU COLLEGE OF LAW DEAN, ATTY. PAULINO CLARIN, PASSES AWAY

*FULL ALERT ANG KAPOLISAN SA BOHOL SA MGA PANGHITABO SA KALUNGSORAN TUNGOD SA KUSOG NGA PAG-UWAN NGA DALA SA BAGYONG “SAMUEL”

*KAPIN 13 KA LIBO KA FOOD PACKS ANG ANDAM NGA IPANG-APOD APOD NGADTO SA MGA APEKTADO SA BAGYO, SUMALA SA DSWD

*LAING TRES ANYOS NGA BATA GIKAN SA BUENAVISTA NAMATAY SA DENGUE

*LAING HUGNA SA PAGKUNHOD SA PRESYO SA GASOLINA ANG GIPATUMAN KAGAHAPON

