*GUBERNATORIAL BET LEONCIO EVASCO JR. FROWNS AT HOW THE PROVIONCE IS NOW RUN AND VOWS TO REDIRECT THE DEVELOPMENT ROAD MAP OF THE PROVINCE

*NFA BRACES AGAINST POSSIBLE EL NINO PHENOMENON NEXT YEAR WHICH MIGHT REQUIRE MORE IMPORTATION OF RICE

…………….

*KASAMTANGANG GIUNDANG ANG PAGPAHIGAYON UG CLOUD SEEDING OPERATION DINHI SA BOHOL GUMIKAN SA PAG-UWAN-UWAN NGA DALA SA LOW PRESSURE AREA

*NAA GIHAPON SA 10 PESOS ANG MINIMUM NGA PLETEHAN SA TRAYSIKOL SA TAGBILARAN BISAN SA DAKONG ROLLBACK SA PRODUKTONG PETROLYO

*DAGHAN GIHAPON ANG MASINUPAKON SA ANTI-SMOKING ORDINANCE SA TAGBILARAN, SUMALA SA ANTI-SMOKING TASK FORCE

*GIPASAKAAN OG DUGANG KASO ANG USA KA BINILANGGO SA BOHOL DISTRICT JAIL KINSA NASAKMITAN UG PAKETE SA GITUUHAN NGA SHABU ATOL SA GIHIMONG GREYHOUND OPERATION KARONG BAG-O

*BOHOL MAOY HOST SA TULO KA ADLAW NGA REGIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY WEEK SA CENTRAL VISAYAS NGA SUGDAN KARONG ADLAWA

