TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY MAY 9, 2018
May 9th, 2018 by headlines
*TAGBILARAN CANDIDATES FOR BARANGAY AND SK ELECTIONS TO SIGN PEACE COVENANT TOMORROW AT COGON SHRINE
*90-YEAR-OLD GUNSMITH IN UBAY YIELDS CACHE OF FIREARMS IN A RAID CONDUCTED BY POLICE OPERATIVES
*KOREAN NATIONAL DIED OF HEART ATTACK WHILE SNORKELING NEAR VIRGIN ISLAND IN PANGLAO
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*MIHIMAKAK ANG KANDIDATO SA PAGKA-KAPITAN SA POBLACION, LUNGSOD SA ANTEQUERA, NGA MI-WALK-OUT SIYA ATUL SA PEACE COVENANT SIGNING
*MIGAHIN ANG PANGAGAMHANANG PROBINSYAL OG 6 MILYONES KA PESOS ARON IPALIT OG LUNA NGA TUKORAN OG PANIMALAY NGA KABALHINAN SA MGA BADJAO NGA KARON ANAA LANG SA DAPLIN SA DAGAT SA BARANGAY TOTOLAN, DAUIS NANIMUYO
*PIPILA KA MGA KANDIDATO, NAGSUGOD NA’G HUGAW-HUGAW UG PAGPANATAPOT SA MGA PUNOAN SA KAHOY
*SYENTO PORSYENTO NA NGA ANDAM ANG COMELEC SA PAGAHIMOON NGA PINILIAY SA BARANGAY UG SA SK KARONG LUNES 114 KA MGA PULIS SA BOHOL GILAHUGAY
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