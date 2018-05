*AFTER 12 YEARS, OMBUDSMAN RECYCLES FERTILIZER SCAM WHERE THEN NFA ADMINISTRATOR AND NOW THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP HAD BEEN ACQUITTED

*POBLACION 3 WINS IN YESTERDAY’S SAULOG STREETDANCING COMPETITION, SWITCHING SPOTS WITH SAN ISIDRO AS IT CAN BE RECALLED THAT SAN POBLACION 3 WAS AT SECOND PLACE WHEN SAN ISIDRO WAS CHAMPION LAST YEAR

*TULO KA BOL-ANON ANG NAAPIL SA MGA FINALIST SA TEN OUTSTANDING STUDENTS OF THE PHILIPPINES SA CENTRAL VISAYAS

*MAGTIGOM ANG KADAGKUAN SA COMELEC, KAPULISAN UG MILITAR KARONG ADLAW ARON HISGUTAN ANG PAGPANGANDAM SA NAGSINGABOT NGA PINILIAY SA BARANGAY UG SANGGUNIANG KABATAAN

