TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY MAY 16, 2018
May 16th, 2018 by headlines
*MILITARY CONFIRMS VETERAN BOHOLANO NPA LEADER, DOMINGO COMPOC HAS HAND IN BILAR CLASH
*MINORS SUSPECTED IN BURGLARY SPREE IN TAGBILARAN CITY
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*KAPIN 37 KA PAMILYA NIBAKWIT TUNGOD SA PANAG-ENGKWENTRO SA MGA SUNDALO UG GITUOHANG NPA SA BILAR
*GIPASALIG SA MAYOR SA BILAR NGA WAY ANGAY KABALAK-AN ANG KATAWHAN SA BILAR BISAN SA NAHITABONG ENKWENTRO SA MGA SAKOP SA NPA UG SA MGA MILITAR KAGAHAPON SA BUNTAG
*PATAY ANG USA KA MEKANIKO HUMAN MAKURENTEHAN SA DIHANG AKSIDENTENG MISAGHID SA LIVE WIRE SA BOHECO II ANG TUMOY SA BOOM TRUCK DIDTO SA LUNGSOD SA TALIBON
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