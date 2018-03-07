TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY MARCH 7, 2018
Mar 7th, 2018 by headlines
*RESPONDERS MAY OPT TO RESORT TO BLASTING TO RECOVER THE BODIES OF TWO MEN TRAPPED UNDER A LARGE ROCK THAT FELL ON THEM WHILE QUARRYING LIMESTONE IN ANDA
*TAGBILARAN CITY READY TO HOST PRISAA ON APRIL 21-27
*KILLER QUARRY SITE IN BARANGAY CANDABONG IN THE TOWN OF ANDA HAS BEEN ORDERED CLOSED, WHILE RESIDENTS ARE ADVISED TO EXPLORE OTHER MEANS OF LIVELIHOOD
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*USA KA BOL-ANON ANG NAAPIL SA LIMA KA TAWONG NAMATAY SA DIHANG NAHUGNO ANG USA KA BUNKHOUSE SA CEBU SA SAYONG KAADLAWON KAGAHAPON
*BUOT SA PENRO NGA KANUNAYON NA ANG PAGPAHIGAYON OG COASTAL CLEAN-UP ISIP PAGPAKITA SA KUSGANONG PANAWAGAN SA KATAWHAN NGA IPABILIN ANG KALIMPYO SA KADAGATAN NGA MAOY NAG-UNANG BAHANDI SA PROBINSYA
*GITUKI KAGAHAPON SA REGIONAL DIRECTOR SA DEPARTMENT OF TOURUSM UG SA MGA HINGTUNGDAN SA SEKTOR SA TURISMO DINHI SA LALAWIGAN ANG MGA ISYU NGA GAPALIBOT SA LOCAL TRANSPORT SA BOHOL
*NANGULO SI GOBERNADOR EDGAR CHATTO SA PAGPANGLIMPYO SA KABAYBAYONAN SA ISLA SA PANGLAO
*PADAYONG GIDUGOK SA MGA DEBOTO ANG IMAHE SA BIRHEN SA SIMALA
*NALANDIG SA TAMBALANAN ANG DUHA KA NAGMANEHO OG MOTORSIKLO NGA PULOS WAY TARONG LISENSYA, APIL PA ANG ILANG MGA SAKAY, SA DIHANG NADISGRASYA SA DAUIS
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