*TRANSPORTATION SECRETARY ARTHUR TUGADE NOTES THAT WORKS ON THE NEW BOHOL AIRPORT LAG BEHIND THE TIMEFRAME

*TAGBILARAN, BOHOL ASSURED OF CONTINUED SUPPORT AMID CONCERNS ON FUNDS FOR SURGE PROJECTS HERE

*BIR REMINDS TAXPAYERS ON THE APRIL 15 DEADLINE FOR FILING OF INCOME TAX RETURNS

*TODAY IS “SPY” WEDNESDAY

………………..

*BANTAYAN SA LTO ANG MGA PANGPUBLIKONG SAKYANAN KARONG SEMANA SANTA ARON MASEGURONG LUWAS ANG BYAHE SA MGA SUMASAKAY

*MAPASAMALATON SI US AMBASSADOR SUNG KIM SA MAINITONG PAG-ABI ABI KANIYA SA MGA BOL-ANON ATUL SA IYANG PAGBISITA SA LALAWIGAN KARONG BAG-O

*NAKITA SA KADAGKUAN SA KAGAMHANAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN NGA SAYUP ANG GIBUHAT SA GADUMALA SA CITY SQUARE NGA PAGTANGGONG SA MGA PUMAPALIT NGA DIHA SA SULOD SA ESTABLISEMENTO NIADTONG USA KA HIGAYON NGA NI-BROWNOUT

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics