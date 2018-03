*LEGISLATORS BELIEVE THERE IS LITTLE TIME LEFT TO PASS BILL SEEKING POSTPONEMENT OF BARANGAY AND SK ELECTIONS FOR THIRD TIME

**ELEMENTS OF THE CITY POLICE STAY UP LATE FOR OPLAN SITA, APPREHENDING VIOLATORS OF HELMET LAW AND TRAFFIC REGULATIONS

………….

*DI MOMINUS 10 KA MGA TINUN-AN SA JAGNA HIGH SCHOOL ANG GIKATAHU NGA GISANIBAN OG DAUTANG SPIRITO NGA NAGSUGOD SA ADLAWNG LUNES SA BUNTAG

*MODUAW SI DENR SEC. CIMATU DINHI SA BOHOL KARONG SA MARSO 19

*GIPAABOT NGA MASUGDAN ANG PAGTRABAHO SA PAGTUKOD SA BUHATAN SA PHILIPPINE COAST GUARD-TAGBILARAN STATION SAMTANG ADUNA NAY PONDO NGA GIGAHIN ALANG NIINI.

*GISUSI SA MGA TINUGYANAN SA DENR-7 ANG MGA PATIGAYON NGA NAA SA DAPLIN SA MGA BAYBAYON SA ISLA SA PANGLAO ARON MASUBAY ANG MGA KALAPASAN SA BALAUD

*TUA SA SUBIC ANG SOBRA SA 200 KA MGA KONSEHAL SA BOHOL ARON SA PAGTAMBONG SA UNANG PCL CONVENTION KARONG TUIGA

