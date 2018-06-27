TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JUNE 27, 2018
Jun 27th, 2018 by headlines
*LTO-7 REGIONAL DIRECTOR CAINDEC EARNS BRUNT FOR DELAYING ACTION TO ADDRESS MESS AT LTO-TAGBILARAN
*LTO-TAGBILARAN OVERLOADED WITH 30,000 BACKLOG LICENSES TO CATCH UP
………………
*PATAY ANG USA KA LALAKI NGA DUNAY DEPERENSYA SA PANGISIP HUMAN GIPUSIL SA WALA MAILHING SUSPEK SAMTANG NAG TAN-AW UG TV SULOD SA PANIMALAY SA LUNGSOD SA UBAY
*MOPALIT OG YUTA ANG KAPITOLYO NGA KABALHINAN SA MGA BADJAO SA DAUIS
*GILAUMANG MASUGDAN NA ANG FEASIBILITY STUDY SA TUKORONG TALIBON-BIEN UNIDO BRIDGE
*GISUBHAN NA ANG RESTAURANT SA LOURDES NATIONAL HIGH SCHOOL NGA NAGKOMPLETO SA PROYEKTONG TURO-TURISMO
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics