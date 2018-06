*RANKING CPP-NPA LEADERCAPTURED INSIDE HOSPITAL

*NFA IS NOW LEFT WITH ZERO SUPPLY WHILE WAITING FOR THE NEXT SHIPMENT FROM CEBU DEPOT

*MAGNITUDE 3.7 QUAKE HITS BOHOL

*POBLACION DOS BARANGAY CAPTAIN CLARIFIES THAT THE PARENTS SHOULD TAKE RESPONSIBILITY IN THE SAFETY OF THEIR CHILDREN BEFORE BLAMING OTHER PEOPLE, PERTAINING TO THE ALLEGATION THAT A 5-YEAR-OLD CHILD WAS ELECROCUTED INSIDE THE BASKETBALL COURT

*MIKABAT SA 340 KA MGA BARANGAY SA BOHOL ANG GIDEKLARANG DRUG-FREE SA REGIONAL OVERSIGHT COMMITTEE

*MALAUMON ANG PDEA NGA MO-US-OS NA ANG BOHOL SA LISTAHAN SA MGA LALAWIGAN NGA DUNAY LABING DAGHANG BARANGAY NGA APEKTADO SA DROGAS GIKAN SA IKA-LIMA SA TIBOOK PILIPINAS UG NAG-UNA SA CENTRAL VISAYAS PAGKAKARON

*GIHUGON-HUGON NGA DUNAY DUHA KA TUNGHAAN DINHI SA BOHOL ANG MOPASAKA SA BAYRONON SA MATRIKULA

