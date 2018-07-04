TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JULY 4, 2018
Jul 4th, 2018 by headlines
*CITY COP RELIEVED AND INVESTIGATED FOR DETAINEES’ ESCAPE
*CRIME VOLUME IN MONTH OF MAY MARKS HIGHEST IN SIX MONTHS
*3 PILAR BARANGAY CAPTAINS EARLIER REPORTED AS ‘MISSING’ WERE JUST IN TAGBILARAN CITY
…………….
*NANGHINAUT SI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA WA NAY MADESTINO PA DIRI SA BOHOL NGA SUSAMA KANG SPO1 ADONIS DUMPIT NGA NALAMBIGIT SA NEGOSYO SA ILLEGAL NGA DROGAS
*“ELECTIONEERING” ANG HINUNGDAN NGA GIBALHIN SI SPO1 ADONIS DUMPIT SA BOHOL, SUMALA NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR GENORGA
*NAG-UNA ANG TAGBILARAN SA DUNAY LABING DAGHAN NGA MGA NATALANG KASO KALABOT SA AKSIDENTE SA KADALANAN
*GIKUMPIRMA SA PANGLAO ASSOCIATION OF DIVE SHOP OPERATORS NGA KINAHANGLAN NANG MOBAYAD OG LIMA KA MILYON KA PESOS NGA REGISTRATION FEE ANG BISAN KINSA NGA BUOT MOTUKOD OG DIVE SHOP SA PANGLAO
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics