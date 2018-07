*THE THREE BOHOL CONGRESSMEN VOTED FOR THE TAKE-OVER OF FORMER PRESIDENT, NOW PAMPANGA REPRESENTATIVE, GLORIA MACAPAGAL-ARROYO ON THE SPEAKERSHIP OF THE HOUSE FROM CONGRESSMAN PANTALEON ALVAREZ

*BALIKBAYANS TO COME TOGETHER AT TBTK’S WELCOME PARTY TONIGHT

*SANDUGO TRADE FAIR OPENS TODAY AT ICM

……………..

*WAY MIPOSITIBO SA 272 KA MGA PULIS SA BOHOL NGA GIPAUBOS SA PINAKALIT NGA DRUG TEST

*NAAPEKTAHAN NA ANG BUDGET SA BOHOL DISTRICT JAIL SA WA PAG-ABOT SA BUGAS SA NFA

*PADAYON ANG KABALAKA SA MGA GINIKANAN KABAHIN SA PAGSIAW SA MGA GANG, ILABI NA SA PANGGABII NGA MGA KLASE

*GIPATUTUKAN NI MAYOR BABA YAP SA LIGA NG MGA BARANGAY SA TAGBILARAN ANG PROBLEMA SA BASURA

*DUHA KA TURISTANG LANGYAW ANG NALUMOS UG NAMATAY DIDTO SA PANGLAO SA MANAGLAHI NGA HIGAYON

*MASALIGON SI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR ANGELES GEÑORGA NGA MAAYO ANG KALIDAD SA MGA BAG-ONG SAKYANAN NGA NADAWAT SA LALAWIGAN GIKAN SA NATIONAL HEADQUARTERS SA PNP

