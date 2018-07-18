TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JULY 18, 2018
Jul 18th, 2018 by headlines
*NO CANCELLATION OF TRIPS DESPITE WINDS BROUGHT ABOUT BY SOUTHWEST MONSOON
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*MIPASALIG SI DA SEC. MANNY PIÑOL NGA MODAGHAN ANG SUPLAY SA ISDA DINHI SA BOHOL
*GITUN-AN NI CONGRESSMAN ART YAP ANG SULIRAN SA MAHAL UG KASAGARAN NAGMIHIT NGA BALIGYANG ISDA SA KAMERKADOHAN SA BOHOL
*BUKAS NGA BISITAHON SA PUBLIKO KUTOB KARONG ADLAWA ANG BRP FRANCISCO DAGOHOY NGA NAA KARON MIDUNGGO SA PANTALAN SA TAGBILARAN
*GIPAMAHAYAG SA BOL-ANONG ASSISTANT DIRECTOR FOR LAW ENFORCEMENT SA BFAR NGA DAKO’G IKATABANG ANG BRP FRANCISCO DAGOHOY SA PAGLUTOS SA MGA ILEGAL NGA PANAGAT
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