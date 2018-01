*IN SIZING UP THE ISSUE ON HIGH PRICES OF FUEL IN BOHOL, THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP SAYS IT IS NOT A LEGAL ISSUE BUT AN ISSUE OF LOGISTICS

*GOVERNOR EDGAR CHATTO CALLS ON LOCAL GOVERNMENT UNITS OF COASTAL AREAS TO IMPLEMENT THE RULES INTENDED TO PROTECT MARINE RESOURCES AT THE HEIGHT OF THE ISSUE ON HIGH COLIFORM CONTAMINATION LEVEL IN THE SEAWATERS OF ALONA IN PANGLAO

*DUNA NAY KATAKUS KARON ANG KAHIMANAN SA LTO NGA MAPASPAS ANG PAGPRINTA OG MGA DRIVER’S LICENSE DIIN MAKUHAAN OG 50 MATAG ADLAW ANG MGA DAAN NANG MGA LISTA SA MGA NAGHUWAT OG LAPAS NA SA USA KA TUIG SA ILANG MGA BAG-ONG DRIVER’S LICENSE NGA MOLUNGTAD OG LIMA KA TUIG

*MAKIGPULONG SI CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO UG LAING TULO KA MGA SAKOP SA GABINETE NI PRESIDENTE RDORIGO DUTERTE SA MGA BARANGAY KAPITAN SA BOHOL SA PAGBUKAS KARONG ADLAWA SA PROVINCIAL CONGRESS SA LIGA NG MGA BARANGAY

*GIPASALIG NI DPWH REGIONAL DIRECTOR NESTOR CANLAS NGA MASEMENTO NA ANG DALAN SA BARANGAY SALVADOR SA LUNGSOD SA CORTES NGA SUMPAY SA BACONG BRIDGE SULOD SA 20 KA ADLAW GIKAN KARONG ADLAWA

*GIPAMAHAYAG NI FIRST DISTRICT CONGRESSMAN RENE RELAMPAGOS NGA MOKABAT SA 1.8 BILYONES KA PESOS ANG GIGAHING PONDO ALANG SA MGA NAG-UNANG PROYEKTO SA UNANG DISTRITO DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL

*DUNA NAY NAMULTAHAN OG KINENTOS PESOS TUNGOD KA NASAKPAN SA KAPULISAN SA TAGBILARAN NGA NANIGARILYO SA PANGPUBLIKONG LUGAR SA SYUDAD

*MIKABAT SA 43 MILYONES KA PESOS ANG NGA KANTIDAD SA SHABU NGA NASAKMIT SA MGA TINUGYANAN SA BALAUD SUD SA TUIG 2017

