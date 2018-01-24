TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JANUARY 24, 2018
Jan 24th, 2018 by headlines
*PNP-TRINIDAD CLARIFIES BALILIHAN ROAD ACCIDENT TO CORRECT VIRAL FACEBOOK POST BLAMING THE PATROL CAR OF TRINIDAD IN THE DEATH OF A MOTORCYCLE RIDER
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*GIMUGNA SA KAMPO DAGOHOY ANG SPECIAL INVESTIGATION TASK GROUP PARA MOTUTOK SA KASO SA PAGPATAY SA RETIRADO NGA SUNDALONG AMERIKANO NGA SI LONNIE SIMON WEIG
*NATUMBOK NGA MGA LATAGAW NGA IRO ANG USA SA MGA HINUNGDAN SA PAGSAKA SA COLIFORM LEVEL SA KADAGATAN SA PANGLAO, LABI NA SUBAY SA BAYBAYON SA ALONA
*MAGSUGOD KARONG ADLAWA ANG PAGPRINTA SA MGA BAG-ONG DRIVER’S LICENSE
*PANGAYUAN SA DTI OG PAGPASABOT ANG MGA TINDAHAN NGA MOPASAKA SA PRESYO SA MGA PALALITON NGA LAPAS NA SA SUGGESTED RETAIL PRICE
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