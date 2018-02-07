TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY FEBRUARY 7, 2018
Feb 7th, 2018 by headlines
*NFA-BOHOL MANAGER PENG EVASCO EXPLAINS THAT THEY HAVE TO CALIBRATE THEIR SALES ONCE THE SHIPMENT FROM CEBU ARRIVES UNTIL SUCH NFA INTER-AGENCY COUNCIL APPROVES IMPORTATION OF 250,000 METRIC TONS OF RICE
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*PADAYON PANG GISUSI SA KAPULISAN SA LUNGSOD SA SEVILLA KUNG MGA SAKOP BA GYUD SA NPA ANG MGA ARMADONG TAWO NGA NASIGPATAN SA BARANGAY CALINGINAN
*ANIA KARON SA BOHOL SI BANGLADESH AMBASADOR ASAD ALAM SIAM ALANG SA DUHA KA ADLAW NGA PAGBISITA SA LALAWIGAN UG GITAKDANG MOTAMBONG SA PAGBUKAS SA NATIONAL ARTS MONTH KARONG ADLAWA
*NIPASALIG ANG LOKAL NGA PANGAMHANAN SA LUNGSOD SA MARIBOJOC NGA DI PASAGDAN ANG GATUSAN KA MGA PAMILYA NGA NAG-PUYO DAPLIN S
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