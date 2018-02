*NOTHING FOLLOWS AFTER THE 30,000 BAGS THAT NFA-BOHOL RECEIVED FROM CEBU DEPOT UNTIL IMPORTATION OF 250,000 BAGS PUSHES THROUGH MAYBE IN JUNE OR JULY, ACCORDING TO NFA-BOHOL MANAGER PENG EVASCO

*BOHOL TEAM LEADS CVRAA MEET, GARNERING NINE GOLD MEDALS SO FAR

*MALINAWON UG HAPSAY SUKAD SA PAGBUKAS SA CVRAA UG PAGBISITA SA PAPAL NUNCIO DINHI SA BOHOL, MATOD SA PROVINCIAL DIRECTOR SA KAPOLISAN SA BOHOL

*PAPAL NUNCIO CACCIA, MIDAYEG SA KALIG-ON UG PAGTUO SA MGA BOL-ANON SA LABAW’NG MAKAGAGAHUM SA PAGBUNTOG SA MGA KALISUD UG PAGBANGON GIKAN SA MGA HAGIT

