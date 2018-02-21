TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY FEBRUARY 21, 2018
Feb 21st, 2018 by headlines
*NEDA DIRECTOR-GENERAL ERNESTO PERNIA SAYS THERE HAD BEEN ENOUGH WARNINGS ALREADY AND IT IS HIGH TIME TO SHUTDOWN RESORTS THAT WOULD BE FOUND VIOLATING THE LAWS
*LGU-PANGLAO READY TO CLOSE ERRING RESORTS
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*NAGPASIDAAN ANG KANHI MAYOR SA PANGLAO NGA SI DR. DOLOREICH DUMALUAN NGA DILI HALAYO NGA MOSUNOD ANG LUNGSOD SA PANGLAO SA BORACAY NGA MADAUT ANG KAHINLO SA PALIBOT TUNGOD SA NAGKATAG NGA BASURA UG WALAY TARONG KALABAYAN SA HUGAW GIKAN SA MGA PANSAYAN SA MGA HOTEL UG RESORTS
*GIKALITAN OG DRUG TEST ANG 308 KA MGA SAKOP SA DRUG ENFORCEMENT UNIT SA BOHOL PROVINCIAL POLICE OFFICE
*ANDAM NA ANG TANAN ALANG SA CVRAA 2018, SUMALA NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO
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