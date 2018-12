*GOV CHATTO ASKS THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BUREAU IN CENTRAL VISAYAS TO EXPLAIN THE FINDINGS OF 16,000 COLIFORM COUNT IN ALONA SEAWATERS

*PANGLAO BRACES FOR TRAFFIC WOES IN THE LIGHT OF MORE PUBLIC UTILITY VEHICLES ENTERING THE TOWN NOW THAT THE INTERNATIONAL AIRPORT IS ALREADY IN OPERATION

*DAKONG BINUANG ANG PAGPAGUWA SA REPORT NGA TAAS OG COLIFORM LEVEL ANG KADAGATAN SA ALONA, SUMALA KANG PANGLAO MAYOR NILA MONTERO

*TUMONG SA LTO NGA MAKAMUGNA OG UPAT KA OPISINA DINHI SA BOHOL ARON MAPASPAS ANG PAG-ATIMAN SA MOLUKAT OG DRIVER’S LICENSE

*GISUSI NA SA OFFICE OF THE PROVINCIAL VETERINARIAN ANG GIKATAHO NGA DUNAY TULO KA KANDING NGA GIPANGWAKWAK ANG GINHAWAAN DIDTO SA ANDA

*WA PAY MIDUNG SA BUHATAN SA COMELEC ARON MANGAYO OG EXEMPTION SA ELECTION GUN BAN

*BUGTONG ANG MAYOR SA LUNGSOD SA VALENCIA NGA SI MAYOR KAT LIM LAMANG ANG MIKANDIDATO PAGKAMAYOR SA TIBUOK BOHOL NGA WAY KONTRA, SAMTANG TULO KA KANDIDATO PAGKABISE MAYOR ANG WAY KAATBANG SA 2019 ELEKSIYON

*TALIWA SA NAGKAUSAB NGA PANAHON, GIHAGIT SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE-7 ANG MGA MAG-UUMANG BOL-ANON NGA ILAHUTAY ANG PRODUKSIYON SA AGRIKULTURA

