TODAYS TOP NEWS THURSDAY DECEMBER 27, 2018: *NPA TRYING TO GAIN BACK VISAYAS STRONGHOLD THROUGH BOHOL AND CEBU, ACCORDING TO FORMER NPA MEMBERS *STOP DECEPTION, THIS WAS THE CALL OF BALILIHAN MAYOR PUREZA CHATTO AS SHE CLARIFIED THAT THEIR TOWN’S GYMNASIUM WAS ALREADY RESERVED TO GROUP CALLED WORK OF THE DIVINE MERCY AHEAD OF TIME WHEN THE GROUP OF EVASCO WANTED TO USE IT FOR THEIR ACTIVITY GRACED BY ILOCOS NORTE GOVERNOR IMEE MARCOS .............. *GIPAKATAP SA GRUPO NI EVASCO NGA DAW GIHIMONG PRIBADO ANG GYM SA BALILIHAN TUNGOD KAY WA SILA NAKAGAMIT SA GYM BISAN PA SA KAMATUORAN NGA UWAHI NA SILANG NANANGHID TUNGOD KAY NAKAUNA NAMAN OG RESERBA ANG GRUPO NGA WORK OF THE DIVINE MERCY NGA DUNAY KALIHOKAN SA SUSAMANG ADLAW NGA BUOT MOGAMIT ANG GRUPO NI EVASCO SA GYM *NAMASANGIL ANG GRUPO SA KONTRA NI MAYOR PUREZA SA BALILIHAN NGA NAG-ANTOS SA KAINIT ANG LIMA KA LIBO NGA TAWO NGA GIPANGTAGAAN NILA OG MGA REGALO SA PASKO NIADTONG DISYEMBRE 23 TUNGOD KAY WALA SILA NAKAGAMIT SA GYM *DILI ANGAY IPAHID SA MGA NAMUNOAN SA BALILIHAN ANG KAPALPAKAN SA GRUPO NGA WA NAG-ANDAM OG SAYO ALANG SA ILANG KALIHUKAN MAONG WALA NAKAGAMIT SA GYM SA LUNGSOD *NANGINAHANGLAN ANG CITY TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE OG 300 KA MGA TRAFFIC PERSONEL ARON MAHAPSAY ANG KADALANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN *NAGPAHINUMDOMAN ANG DILG-BOHOL SA PNP UG MGA LGU NGA ESTRIKTONG IPATUMAN ANG REGULASYON SA MGA PABUTO *ENERO 3 NA ANG BALIK SA KLASE UG TRABAHO SA ELEMENTARYA UG SEKONDARYA, SUMALA SA DEPED *GIPANGUSGAN SA BOHOL DISTRICT JAIL ANG PAGHIMO’G MGA PAROL DAYAN-DAYAN SA MGA BINILANGGO