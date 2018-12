*GLOBALTECH CONFIDENT NBI CASE AGAINST PERYAHAN NG BAYAN TELLERS WILL BE DISMISSED AT FISCAL’S LEVEL JUST LIKE WHAT HAPPENED IN QUEZON CITY

*DEPUTY SPEAKER ART YAP’ TELCO TOWER BILL AIMED AT ADDRESSING PUBLIC CLAMOR TO SPEED UP INTERNET CONNECTION IN THE PHILIPPINES IS NOW TACKLED BY THE COMMITTEE ON INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

*SUGDAN NA SA TUIG 2020 ANG PAGTUKOD 230 KV CEBU-BOHOL INTERCONNECTION PROJECT

*27 KA TELLERS SA “PERYAHAN NG BAYAN” GIDAKOP SA NBI SA PAGTUO NGA ILEGAL ANG PAGDAWAT OG PUSTA

*NANGATARONGAN ANG HEPE SA KAPULISAN SA SAGBAYAN NGA GITABANGAN SIYA SA MGA KABANAY SA GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG DROGA NGA ILANG GISUNDAN MAONG MISANGPOT SA PAGPAMUSIL UG PAGPANIGBAS ANG PAGPADUOL NILA SA PANIMAY SA GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG DROGA

*HISGUTAN SA ATUL SA SESYON SA HUNTA PROBINSYAL KARONG BIYERNES ANG 30 KA LIBO KA PESOS NGA “PINASKUHAN” SA MGA REGULAR UG KWALIPIKADONG MGA KAWANI SA KAPITOLYO

