TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY AUGUST 8, 2018
Aug 8th, 2018 by headlines
*CONCOM MEMBER, FORMER ASSOCIATE JUSTICE ANTONIO EDUARDO NACHURA, ASSURES THAT LGUS REMAIN IN FEDERAL GOVERNMENT
*THE GUN SALUTE FOR THE SLAIN ASSISTANT JAIL WARDEN OF CARMEN DISTRICT JAIL DRAWS INEVITABLE COMPARISON TO THE TREATMENT OF SLAIN SHARP SHOOTER COP, SPO1 ADONIS DUMPIT, AS BOTH HAD BEEN TAGGED BY THE PROVINCIAL POLICE DIRECTOR AS DRUG PERSONALITIES
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*GIPAMAHAYAG NI GOBERNADOR CHATTO NGA ANG REDISTRICTING SA BOHOL KINAHANGLANG IAGI OG KONSULTASYON
*NAALARMA ANG SIMBAHANG KATOLIKO SA SAGUNSONG KASO SA HIKOG DIIN TULO KA KASO ANG NATALA SUD LAMANG SA TULO KA ADLAW
*GIHIPNO NA ANG 18 KA BIYAHE KADA ADLAW SA SOUTHERN STAR SA ROTANG TAGBILARAN-PANGLAO UG PABALIK
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