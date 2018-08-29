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Aug 29th, 2018 by headlines
*SEC. DINO TO ISSUE ULTIMATUM FOR MAYOR PEDRO FUERTES TO ISSUE DEMOILITION ORDER TO ILLEGAL STRUCTURES IN PANGLAO
*GEN. “BATO” DELA ROSA CONFIRMS PRESIDENT RODRIGO DUTERTE WANTS HIM TO RUN FOR SENATOR
*OFFICE OF THE PROVINCIAL AGRICULTURIST CALLS ON PEOPLE TO GO BACKYARD GARDENING TO CUSHION THE IMPACT OF INFLATION
*IN THE 31st HUDYAKA SA PANGLAO, BARANGAY LOOC WINS BEST STREETDANCING AWARD WHILE BARANGAY LIBAONG GARNERS MOST AWARDS
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