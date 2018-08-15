TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY AUGUST 15, 2018
Aug 15th, 2018 by headlines
*REPRESENTATIVES OF DILG CENTRAL OFFICE INTERVIEW 3 TOWNS TESTED BY ABU SAYYAF FOR INSIGHTS IN IMPLEMENTATION OF PUROK POWER MOVEMENT THAT WOULD BE REPLICATED IN OTHER AREAS
*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ART YAP PUSHES EASY LOAN ACCESS FOR SMALL BUSINESSES
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*SUBLING NAYAGAW ANG PANGLAO SA IKA 13 NGA PAGPANGHARRAS SA NATAKTAK NGA MAYOR NGA SI NILA MONTERO DIIN GITAWAG NI MAYOR PEDRO FUERTES NGA LAING “FAKE NEWS UG “INSIGHTING TO SEDITION” ANG GIHIMO NI MONTERO
*GIKLARO SA DILG BOHOL NGA WAY MANDO NGA ILANG NADAWAT NGA NAGPABALIK SA KATUNGDANAN PAGKAMAYOR NI NILA MONTERO SA PANGLAO
*MOABOT SA BOHOL ANG PANGU SA PHILIPPINE NAVY REAR ADMIRAL ROBERT EMPEDRAD UG PIPILA KA MGA HENERAL SA AFP ARON MAOY MANGULO SA IPAHIGAYON NGA SIMULATION EXERCISES BATOK TERORISMO
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