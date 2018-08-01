TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY AUGUST 1, 2018
Aug 1st, 2018 by headlines
*NFA RICE BACK IN MARKET STARTING THIS WEEK
*BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS AND GOV. EDGAR CHATTO SIGNS AGREEMENT TO LAUNCH BSP KNOWLEDGE RESOURCE NETWORK
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*ILUSAD SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE UG BFAR ANG DUHA KA ADLAW NGA FISH MARKET KARONG UMAABOT NGA TUNGA-TUNGA SA BUWAN
*MIABOT SA 33.7 KA MILYON KA PESOS ANG HALIN SA SANDUGO TRADE EXPO, SUMALA NI DTI-7 REGIONAL DIRECTOR ASTER CABERTE
*MIGAHIN ANG DENR OG 300 KA LIBO KA PESOS ALANG SA UNOM KA PEOPLE’S ORGANIZATION KANSANG MGA SAKOP NAKATAPOS SA FARMERS’ BUSINESS SCHOOL
*MIGUWA NGA MANANAUG ANG TINUN-AN SA GUINDULMAN ELEMENTARY SCHOOL SA OIL PASTEL POSTER-MAKING CONTEST NGA GIPASIUGDAHAN SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE
*GIBANSAY NA ANG MGA SAKOP SA SMOKE FREE TASK FORCE SA SIYUDAD ARON SA PAGPATUMAN SA ORDINANSA NGA NAGDILI SA PAGPANIGARILYO SA PANGPUBLIKONG MGA DAPIT SA TAGBILARAN
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