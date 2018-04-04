TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY APRIL 4, 2018
Apr 4th, 2018 by headlines
*ANOTHER FEMALE DRUG PERSONALITY ARRESTED IN BUY-BUST OPERATION IN MANSASA DISTRICT, TAGBILARAN CITY
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*NAGDUDA ANG PPA MANAGER DINHI SA BOHOL NGA DUNAY MGA TRIPOLANTE SA MGA BARKO ANG NALAMBIGIT SA PAGPALUSOT OG DROGAS GIKAN SA CEBU PAINGON DINHI SA BOHOL HUMAN GIBUTYAG SA USA KA DINAKPAN NGA GISOKSOK SA PANSAYAN SA FASTCRAFTS ANG SHABU NGA GIPALUSOT SA MGA KARGADOR
*26 KA ESTASYON SA PULIS DUNAY BAG-ONG HEPE, 89 KA PULIS SA BOHOL NA-PROMOTE ANG RANGGO
*NAKASIKOP ANG LTO OG TULO KA V-HIRE NGA NAKALAPAS SA BALAUD SUD NIADTONG SEMANA SANTA
*GIPAMAHAYAG NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR ANGELES GEÑORGA NGA WAY BAHAD SA KINABUHI NGA NADAWAT SI PROVINCIAL PROSECUTOR MACARIO DELUSA KANSANG PANIMAY GIPAULANAN OG BALA KARONG BAG-O
*SUBLING NANAWAGAN ANG COMELEC SA MGA BOTANTE ILABINA SA MGA MAGPAPILI NGA LIKAYAN ANG PAGPAMALIT OG BOTO
*30 NA KA MENOR DE EDAD ANG NASIKOP SA KAPULISAN SUD NING TUIGA TUNGOD SA MGA KALAPASAN SA BALAUD
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