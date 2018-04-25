TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY APRIL 25, 2018
Apr 25th, 2018 by headlines
*AN ESTIMATED 195-THOUSAND-PESO WORTH OF SUSPECTED SHABU SEIZED DURING LAST NIGHT’S BUY-BUST OPERATION IN TALOTO DISTRICT, TAGBILARAN CITY
*PRESENCE OF 30 SUSPICIOUS FOREIGN NATIONALS IN SAN VICENTE, TRINIDAD CONFIRMED
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*GIPAMAHAYAG NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR ANGELES GEÑORGA NGA WAY HULGA SA SEGURIDAD SA MGA DAGKONG KALIHOKAN SA BOHOL
*GIPA-IMBESTIGAHAN NA NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR ANGELES GENORGA ANG MGA PULIS NGA NAKUHAAN OG VIDEO NGA WAY HELMET SAMTANG NAGMANEHO OG MOTORSIKLO
*BANSAYON SA COMELEC ANG MGA MAGTUTUDLO NGA MODUMALA SA BARANGAY UG SANGGUNIANG KABATAAN ELECTION
*GIPAMAHAYAG NI PENRO EUSALEM QUIWAG NGA ANG LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAUIS ANG ANGAT MOHIMO OG LAKANG ARON MABALHIN ANG MGA BADJAO NGA NAA NAGPUYO SA KADAGATAN
*BOLUNTARYONG NAGPADRUG TEST SI PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO ARON PAGHAGIT SA UBANG KAWANI SA KAPITOLYO NGA MAGPA-DRUG TEST USAB
*GIHIMO ANG GROUND BREAKING SA PAGATUKORON NGA MGA KWERPO SA KAPULISAN SA LUNGSOD SA LILA UG SIERRA-BULLONES KAGAHAPON UG ISUNOD ANG ANDA KARONG ADLAWA
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